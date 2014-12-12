Απεβίωσε η Ειρήνη Αρταπυρίδου – Παπαβαλασίδου
Κηδείες | 25 Σεπ 2025, 18:52
Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Αρταπυρίδου – Παπαβαλασίδου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Μάρθα Αρταπυρίδου, Ελένη Αρταπυρίδου, Αδάμ Αρταπυρίδης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
