'Εφυγε σε ηλικία 85 ετών η Ειρήνη Σωτάκη.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ναμάτων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Χαράλαμπος – Αικατερίνη Σωτάκη, Μαρία Σωτάκη

Τα εγγόνια: Βανέσα, Νίκος, Γιώργος

Τα αδέλφια: Ιωάννης – Παναγιώτα Τσαντούλη, Νικόλαος Τσαντούλης

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Αλεξοπούλου"