Απεβίωσε η Ειρήνη Σωτάκη
Κιλελέρ | 01 Σεπ 2025, 07:25
'Εφυγε σε ηλικία 85 ετών η Ειρήνη Σωτάκη.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ναμάτων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Χαράλαμπος – Αικατερίνη Σωτάκη, Μαρία Σωτάκη
Τα εγγόνια: Βανέσα, Νίκος, Γιώργος
Τα αδέλφια: Ιωάννης – Παναγιώτα Τσαντούλη, Νικόλαος Τσαντούλης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Αλεξοπούλου"
