Απεβίωσε η Ελένη Ευαγγελούλη
Κηδείες | 18 Αυγ 2025, 12:12
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Ελένη Ευαγγελούλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πέτρος και Βασιλική
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Περιστέρα Γιαννακοπούλου
Ευάγγελος και Βαΐτσα Γιαννακοπούλου Ιωάννης Γιαννακόπουλος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.