Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Ελένη Ευαγγελούλη.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πέτρος και Βασιλική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Περιστέρα Γιαννακοπούλου

Ευάγγελος και Βαΐτσα Γιαννακοπούλου Ιωάννης Γιαννακόπουλος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.