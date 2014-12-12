Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Ελένη Καπέτη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονύσιος & Ευθυμία Καπέτη, Ηλίας & Αλεξία Καπέτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Ζωή, Ελευθέριος, Αικατερίνη

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.