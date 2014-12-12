Απεβίωσε η Ελένη Πανάγου
Κηδείες | 23 Αυγ 2025, 12:16
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Ελένη Πανάγου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον Νέσσονα.
Τα παιδιά: Αθανάσιος – Βικτώρια Πανάγου, Σωτήρης – Βασιλική Πανάγου, Βάια – Αθανάσιος Ανδρέου
Τα εγγόνια: Ρούλα – Απόστολος, Ελένη – Χρήστος, Βασίλης, Ελένη και Χρήστος
Τα δισέγγονα, τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.
