Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Ελένη Πανάγου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον Νέσσονα.

Τα παιδιά: Αθανάσιος – Βικτώρια Πανάγου, Σωτήρης – Βασιλική Πανάγου, Βάια – Αθανάσιος Ανδρέου

Τα εγγόνια: Ρούλα – Απόστολος, Ελένη – Χρήστος, Βασίλης, Ελένη και Χρήστος

Τα δισέγγονα, τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.