Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Ελένη Σταμουλάκη.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Αθανασία Σταμουλάκη– Γεώργιος Διονάς, Ευαγγελία Σταμουλάκη – Κωνσταντίνος Σταυρομήτρος

Τα εγγόνια: Δήμος, Γεώργιος, Ελένη, Κατερίνα

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.