Απεβίωσε η Ευαγγελία Βούλγαρη
Κηδείες | 26 Οκτ 2025, 20:18
Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Βούλγαρη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τα παιδιά: Ελένη, Δημήτριος και Γιάννα
Τα εγγόνια: Στεφανία, Μιχαήλ-Άγγελος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.