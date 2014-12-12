Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Βούλγαρη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Ελένη, Δημήτριος και Γιάννα

Τα εγγόνια: Στεφανία, Μιχαήλ-Άγγελος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.