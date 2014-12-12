Απεβίωσε η Ευαγγελία Ζαφειρίου
Λάρισα | 02 Σεπ 2025, 08:48
Έφυγε από τη ζωή σε ηλίκία 77 χρονών η Ευαγγελία Ζαφειρίου.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Μηνάς και Δέσποινα, Κωνσταντίνος και Μαριέττα
Τα εγγόνια: Ευαγγελία, Ιωάννης
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.