Απεβίωσε η Ευαγγελία Καλφόγλου
Κηδείες | 07 Οκτ 2025, 14:02
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Ευαγγελία Καλφόγλου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία & Δημήτριος, Γεώργιος, Αικατερίνη & Απόστολος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ρίμι-Ειρήνη, Νάντια-Κωνσταντίνα, Φραγκίσκη-Ευαγγελία, Βασιλεία, Εύα
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.
2) Ο ενταφιασμός θα γίνει στο χωριό Μαυροβούνι Λάρισας
3) Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του κ. Καλαλή στο Μαυροβούνι Λάρισας
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
