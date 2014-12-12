Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Ευαγγελία Καλφόγλου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία & Δημήτριος, Γεώργιος, Αικατερίνη & Απόστολος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ρίμι-Ειρήνη, Νάντια-Κωνσταντίνα, Φραγκίσκη-Ευαγγελία, Βασιλεία, Εύα

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.

2) Ο ενταφιασμός θα γίνει στο χωριό Μαυροβούνι Λάρισας

3) Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του κ. Καλαλή στο Μαυροβούνι Λάρισας

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"