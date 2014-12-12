Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Ζωή Πανταζή.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Νατάσα Πανταζή και Βασίλης Ραϊλης, Σωτήρης Πανταζής και Ελένη Πούπη

Οι εγγονές: Ελένη, Ζωή, Αλεξάνδρα, Μυρτώ

Τα αδέλφια: Δημήτριος και Μαρία Κατιαφλιάνη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.