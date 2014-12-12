Απεβίωσε η Ισμήνη Ζαφειρούλη
Κηδείες | 11 Αυγ 2025, 11:54
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών η Ισμήνη Ζαφειρούλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο Λάρισας.
Τα αδέλφια: Χρυσούλα και Αθανάσιος Μανούσιος, Γεώργιος και Σταυρούλα Ζαφειρούλη, Ιωάννης και Μαρία Ζαφειρούλη
Τα ανίψια, τα εγγόνια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6.30 μ.μ.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.