Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών η Ισμήνη Ζαφειρούλη.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Ελευθέριο Λάρισας.

Τα αδέλφια: Χρυσούλα και Αθανάσιος Μανούσιος, Γεώργιος και Σταυρούλα Ζαφειρούλη, Ιωάννης και Μαρία Ζαφειρούλη

Τα ανίψια, τα εγγόνια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 6.30 μ.μ.