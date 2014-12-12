Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Καλλιόπη (Πόπη) Χατζημπύρρου.

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Λάρισα.

Τα αδέλφια: Δημήτριος, Περικλής – Ελένη

Τα ανίψια: Μανώλης, Γουινόνα

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο Κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας

Για την μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο «Τα Χελιδονάκια» και στα Συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Λάρισας.