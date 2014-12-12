Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών η Μαργαρίτα Γκίνη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Λευτέρης Γκίνης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Στέλιος, Μαρινέλλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελευθέριος, Μάριος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 13:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου