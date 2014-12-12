Απεβίωσε η Μαργαρίτα Γκίνη
Κηδείες | 07 Νοε 2025, 14:49
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών η Μαργαρίτα Γκίνη.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Λευτέρης Γκίνης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Στέλιος, Μαρινέλλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελευθέριος, Μάριος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 13:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου
