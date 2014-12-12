Εφυγε από τη ζωή Μαρία Στεργιούλη σε ηλικία 89 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Γεώργιος – Κλεοπάτρα Στεργιούλη, Λάζαρος Στεργιούλης

Τα εγγόνια: Γλυκερία – Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα-Μαρία – Βασίλειος, Μαρία – Ευάγγελος

Τα δισέγγονα και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".