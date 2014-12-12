Απεβίωσε η Μαρία Στεργιούλη
Κηδείες | 20 Σεπ 2025, 11:46
Εφυγε από τη ζωή Μαρία Στεργιούλη σε ηλικία 89 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Γεώργιος – Κλεοπάτρα Στεργιούλη, Λάζαρος Στεργιούλης
Τα εγγόνια: Γλυκερία – Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα-Μαρία – Βασίλειος, Μαρία – Ευάγγελος
Τα δισέγγονα και οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.