«Έφυγε» από τη ζωή η Ξανθή Πλιούτσια σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:30π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ευαγγελισμό Λάρισας..

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Ιωάννης – Ασπασία Πλιούτσια,

Ευάγγελος – Βασιλική Πλιούτσια

Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αστέριος, Ξανθή-Γιώργος,

Σοφία, Ιωάννης

Το δισέγγονο: αβάπτιστο

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:00.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Δημοτικού σχολείου του χωριού.