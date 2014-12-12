Απεβίωσε η Ξανθή Πλιούτσια
Κηδείες | 17 Αυγ 2025, 18:21
«Έφυγε» από τη ζωή η Ξανθή Πλιούτσια σε ηλικία 85 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:30π.μ. από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ευαγγελισμό Λάρισας..
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τα παιδιά: Ιωάννης – Ασπασία Πλιούτσια,
Ευάγγελος – Βασιλική Πλιούτσια
Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αστέριος, Ξανθή-Γιώργος,
Σοφία, Ιωάννης
Το δισέγγονο: αβάπτιστο
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:00.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Δημοτικού σχολείου του χωριού.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.