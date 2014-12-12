Απεβίωσε η Παρασκευή Μπουμπουνάρα
Κηδείες | 12 Αυγ 2025, 18:47
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Παρασκευή Μπουμπουνάρα.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος
Ο γιος: Χρήστος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.