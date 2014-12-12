Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Παρασκευή Μπουμπουνάρα.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος

Ο γιος: Χρήστος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.