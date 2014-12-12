Απεβίωσε η Πολυτίμη Βελέντζα
Κηδείες | 30 Σεπ 2025, 19:26
Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Πολυτίμη Βελέντζα.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λάρισας.
Τα παιδιά: Μαρία Βελέντζα, Γεώργιος Βελέντζας-Θεανώ Κυριάκη
Τα εγγόνια: Μυρτώ, Βασίλης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου.
