Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ροδούλα Κωσταρέλη

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΑΔΕΡΦΗ: Δήμητρα Μπαρμπούτη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αστέριος & Δέσποινα, Δημήτριος & Άννυ, Ελένη & Ευάγγελος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»