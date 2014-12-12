Απεβίωσε η Ροδούλα Κωσταρέλη
Κηδείες | 16 Οκτ 2025, 14:53
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ροδούλα Κωσταρέλη
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΑΔΕΡΦΗ: Δήμητρα Μπαρμπούτη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αστέριος & Δέσποινα, Δημήτριος & Άννυ, Ελένη & Ευάγγελος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
