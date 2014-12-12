Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε η Σταυριανή Αλμπανοπούλου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από  τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου.