Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Στέλλα Λεβέντη

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Περσεφόνη, Δημήτριος & Ρίτα, Αλέξης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Θωμάς, Γεώργιος, Θωμαΐς

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου