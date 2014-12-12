Απεβίωσε η Στέλλα Λεβέντη
Κηδείες | 14 Νοε 2025, 09:24
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Στέλλα Λεβέντη
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Περσεφόνη, Δημήτριος & Ρίτα, Αλέξης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Θωμάς, Γεώργιος, Θωμαΐς
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. το Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.