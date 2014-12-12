Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Φανή Πατσιούρα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Τερψιθέας Λάρισας.

Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.00 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην ταβέρνα «Τέρψις και Θέα»