Απεβίωσε η Φανή Πατσιούρα
Κηδείες | 01 Νοε 2025, 16:13
Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Φανή Πατσιούρα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Τερψιθέας Λάρισας.
Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.00 π.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην ταβέρνα «Τέρψις και Θέα»
