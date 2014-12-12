Απεβίωσε η Φωτεινή Αγγελακοπούλου
Κηδείες | 13 Αυγ 2025, 18:50
Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή η Φωτεινή Αγγελακοπούλου.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑ ΛΓΟΥΝΣΤΡΟΜ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 4:30 μ.μ.
Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.