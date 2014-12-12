Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή η Φωτεινή Αγγελακοπούλου.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑ ΛΓΟΥΝΣΤΡΟΜ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 4:30 μ.μ.

Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΛΑΚΩΝ)