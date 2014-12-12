Έφυγε σε ηλικία 71 ετών η Φωτεινή Λάλα.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Λάλα & Χρήστος Χρυσικός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αφροδίτη, Δημήτριος, Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ευάγγελος & Παναγιώτα Τσέτσιλα, Πολυξένη Τσιντώτα, Χάιδω Σισόεβ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:30 μ.μ.

2) Η δεξίωση θα δοθεί στην "Αίθουσα Δεξιώσεων" του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"