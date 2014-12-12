Απεβίωσε η Φωτεινή Λάλα
Κηδείες | 22 Σεπ 2025, 09:07
Έφυγε σε ηλικία 71 ετών η Φωτεινή Λάλα.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Λάλα & Χρήστος Χρυσικός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αφροδίτη, Δημήτριος, Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ευάγγελος & Παναγιώτα Τσέτσιλα, Πολυξένη Τσιντώτα, Χάιδω Σισόεβ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:30 μ.μ.
2) Η δεξίωση θα δοθεί στην "Αίθουσα Δεξιώσεων" του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
