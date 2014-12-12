Απεβίωσε η Χάιδω Παζάρα
Κηδείες | 30 Σεπ 2025, 18:21
Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η Χάιδω Παζάρα.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας.
Τα παιδιά: Κωνσταντίνα και Αθανάσιος, Θωμάς
Τα εγγόνια: Παύλος, Φωτεινή
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
