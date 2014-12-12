Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η Χάιδω Παζάρα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας.

Τα παιδιά: Κωνσταντίνα και Αθανάσιος, Θωμάς

Τα εγγόνια: Παύλος, Φωτεινή

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.