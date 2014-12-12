Απεβίωσε η Χριστίνα Νταούτη
Κηδείες | 18 Αυγ 2025, 09:51
Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Νταούτη.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική, Βαρβάρα και Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Χρήστος, Νικολέτα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.
