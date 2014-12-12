Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Νταούτη.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική, Βαρβάρα και Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Χρήστος, Νικολέτα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.