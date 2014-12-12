Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Παπαργύρης.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Παναγιώτα και Δημήτρης

Τα εγγόνια: Παναγιώτης, Αθανασία

Η αδελφή: Χριστίνα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου