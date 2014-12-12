Απεβίωσε ο Αθανάσιος Παπαργύρης
Κηδείες | 10 Οκτ 2025, 19:15
Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Παπαργύρης.
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά: Παναγιώτα και Δημήτρης
Τα εγγόνια: Παναγιώτης, Αθανασία
Η αδελφή: Χριστίνα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
