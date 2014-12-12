Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Αναστάσιος Μπατσίλας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα6:00 μ.μ.στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τα παιδιά : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Τα εγγόνια: ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΛΟΥΚΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η δισέγγονη : ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (Έναντι Φυλακών Λάρισας).