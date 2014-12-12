Απεβίωσε ο Αναστάσιος Μπατσίλας
Κηδείες | 09 Αυγ 2025, 19:00
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Αναστάσιος Μπατσίλας.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα6:00 μ.μ.στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τα παιδιά: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Τα εγγόνια: ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΛΟΥΚΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η δισέγγονη: ΓΕΩΡΓΙΑ
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (Έναντι Φυλακών Λάρισας).
