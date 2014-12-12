Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Τζανακούλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Αθηνά

Τα παιδιά: Βασιλική και Ιωάννης, Ζωή

Η εγγονή: Μελίνα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος».