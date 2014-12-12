Απεβίωσε ο Απόστολος Τζανακούλης
Κηδείες | 29 Αυγ 2025, 19:33
Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Τζανακούλης.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Αθηνά
Τα παιδιά: Βασιλική και Ιωάννης, Ζωή
Η εγγονή: Μελίνα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος».
