Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αστέριος Αβδουλάς.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη Λάρισας.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Μαρία, Δημήτριος και Χαριτίνη

Τα εγγόνια: Ελένη και Νικόλαος, Στέλλα και Λάζαρος, Ραφαέλα, Ελένη, Χριστίνα

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο «Green Park» έναντι Ιερού ναού