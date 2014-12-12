Απεβίωσε ο Αστέριος Αβδουλάς
Κηδείες | 24 Οκτ 2025, 19:23
Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αστέριος Αβδουλάς.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη Λάρισας.
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Μαρία, Δημήτριος και Χαριτίνη
Τα εγγόνια: Ελένη και Νικόλαος, Στέλλα και Λάζαρος, Ραφαέλα, Ελένη, Χριστίνα
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο «Green Park» έναντι Ιερού ναού
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.