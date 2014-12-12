Απεβίωσε ο Βασίλειος Καφφές
Κηδείες | 26 Σεπ 2025, 11:37
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Βασίλειος Καφφές.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Νικόλαος & Ευαγγελία, Θεοδώρα, Δημήτριος & Μαρία, Φιλίτσα & Κωνσταντίνος, Βασιλική & Βάιος, Χριστόδουλος, Παγώνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στο Green Park (έναντι Ι.Ν.)
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.