Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Βασίλειος Καφφές.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Νικόλαος & Ευαγγελία, Θεοδώρα, Δημήτριος & Μαρία, Φιλίτσα & Κωνσταντίνος, Βασιλική & Βάιος, Χριστόδουλος, Παγώνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στο Green Park (έναντι Ι.Ν.)

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"