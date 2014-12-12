Απεβίωσε ο Βασίλειος Κιάτος
Κηδείες | 17 Οκτ 2025, 12:59
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Βασίλειος Κιάτος.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος-Αγλαΐα Κιάτου, Σταυρούλ-Σεραφείμ Μπίρδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μιχαέλα, Βασιλική, Θωμάς, Βασιλική, Σμαράγδα
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Αλεξοπούλου»
