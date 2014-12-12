Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Βασίλειος Λουκάς.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:30 μ.μ.