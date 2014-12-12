Απεβίωσε ο Γεώργιος Ιωνάς
Κηδείες | 06 Οκτ 2025, 11:23
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Γεώργιος Ιωνάς.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.
2) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή ιδρύματα
3)Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
