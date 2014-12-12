Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Γεώργιος Ιωνάς.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 11:30 π.μ.

2) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή ιδρύματα

3)Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου