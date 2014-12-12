Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Γεώργιος Κούρτης.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η σύζυγος: Ελένη Κούρτη

Τα παιδιά: Χρυσόστομος Κούρτης – Βασιλική Τσάκνη, Ελευθερία Κούρτη

Η εγγονή: Γεωργία-Ελένη

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων Σπήλιος (Έναντι Φυλακών Λάρισας)

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".