Απεβίωσε ο Γεώργιος Κούρτης
Κηδείες | 07 Σεπ 2025, 11:48
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Γεώργιος Κούρτης.
Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Η σύζυγος: Ελένη Κούρτη
Τα παιδιά: Χρυσόστομος Κούρτης – Βασιλική Τσάκνη, Ελευθερία Κούρτη
Η εγγονή: Γεωργία-Ελένη
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων Σπήλιος (Έναντι Φυλακών Λάρισας)
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς".
