Απεβίωσε ο Γεώργιος Πρασσάς
Κηδείες | 01 Νοε 2025, 12:23
Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Πρασσάς.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη) Λάρισας.
Η σύζυγος: Ειρήνη Πρασσά
Τα παιδιά: Δήμητρα Πρασσά, Βάιος Πρασσάς, Παρασκευή Πρασσά
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
