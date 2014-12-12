Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Πρασσάς.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Νέα Σμύρνη) Λάρισας.

Η σύζυγος: Ειρήνη Πρασσά

Τα παιδιά: Δήμητρα Πρασσά, Βάιος Πρασσάς, Παρασκευή Πρασσά

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου