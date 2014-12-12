Απεβίωσε ο Δημήτριος Βες σε ηλικία 65 ετών.
Κηδείες | 02 Νοε 2025, 13:11
Ο Λαρισαίος επιχειρηματίας, Δημήτριος Βες με 30 έτη πορείας, «έφυγε» ξαφνικά μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το πρωί της Παρασκευής στο γραφείο του.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη Λάρισας.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά: Μαρία, Αθανάσιος και Αίγλη
Η μητέρα: Αρετή
Τα εγγόνια: Μάξιμος, Μελίνα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημείωση:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.
