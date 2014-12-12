Ο Λαρισαίος επιχειρηματίας, Δημήτριος Βες με 30 έτη πορείας, «έφυγε» ξαφνικά μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το πρωί της Παρασκευής στο γραφείο του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη Λάρισας.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Μαρία, Αθανάσιος και Αίγλη

Η μητέρα: Αρετή

Τα εγγόνια: Μάξιμος, Μελίνα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30 μ.μ.