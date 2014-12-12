Απεβίωσε ο Δημήτριος Γκουγκουλιάς
Κηδείες | 07 Σεπ 2025, 14:39
Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γκουγκουλιάς.
Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Ελένη
Τα παιδιά: Ιωάννης Γκουγκουλιάς,
Χρυσόστομος-Χριστίνα Γκουγκουλιά
Ο εγγονός: Δημήτριος
Τα αδέλφια: Γεώργιος-Έφη Γκουγκουλιά, Αθανάσιος-Σοφία Γκουγκουλιά, Στέφανος Νάσιος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 4:30.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.