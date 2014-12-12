Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γκουγκουλιάς.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Ελένη

Τα παιδιά: Ιωάννης Γκουγκουλιάς,

Χρυσόστομος-Χριστίνα Γκουγκουλιά

Ο εγγονός: Δημήτριος

Τα αδέλφια: Γεώργιος-Έφη Γκουγκουλιά, Αθανάσιος-Σοφία Γκουγκουλιά, Στέφανος Νάσιος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 4:30.