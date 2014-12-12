Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Κελτσίδης σε ηλικία 77 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Ελπίδα Κελτσίδου

Ο αδελφός: Πρόδρομος Κελτσίδης

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 1.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"