Απεβίωσε ο Δημήτριος Κελτσίδης
Κηδείες | 13 Σεπ 2025, 12:39
Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Κελτσίδης σε ηλικία 77 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Ελπίδα Κελτσίδου
Ο αδελφός: Πρόδρομος Κελτσίδης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 1.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
