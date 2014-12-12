Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Λέτσιος.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στον Κραννώνα Λάρισας.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Γεώργιος και Αικατερίνη, Κωνσταντίνος και Ευαγγελία

Τα εγγόνια: Βασιλική και Ιωάννης, Δημήτριος, Σπουριδούλα-Άννα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο «Νέο Συμπόσιο» στη στροφή προς το Νέο Κοιμητήριο Λάρισας