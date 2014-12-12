Απεβίωσε ο Δημήτριος Λέτσιος
Κηδείες | 28 Αυγ 2025, 18:31
Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Λέτσιος.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στον Κραννώνα Λάρισας.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά: Γεώργιος και Αικατερίνη, Κωνσταντίνος και Ευαγγελία
Τα εγγόνια: Βασιλική και Ιωάννης, Δημήτριος, Σπουριδούλα-Άννα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο «Νέο Συμπόσιο» στη στροφή προς το Νέο Κοιμητήριο Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.