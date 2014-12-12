Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Δημήτριος Σκουτής

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη Σκουτή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική – Ιωάννης, Ελένη-Αθανάσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα-Αναστάσιος, Παναγιώτα-Κωνσταντίνος, Ηλίας-Δημήτρης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»