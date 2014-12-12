Απεβίωσε ο Δημήτριος Σκουτής
Κηδείες | 17 Οκτ 2025, 08:43
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Δημήτριος Σκουτής
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη Σκουτή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική – Ιωάννης, Ελένη-Αθανάσιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα-Αναστάσιος, Παναγιώτα-Κωνσταντίνος, Ηλίας-Δημήτρης
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 15:30 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»
