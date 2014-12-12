Απεβίωσε ο δικηγόρος Θάνος Χατζηαναγνώστου
Κηδείες | 17 Σεπ 2025, 13:02
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Θάνος Χατζηαναγνώστου
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 13:30 στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αργυρώ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης, Γιώργος – Φανή, Αφροδίτη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Η ΑΔΕΡΦΗ: Πόπη Καζαντζή
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
