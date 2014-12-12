Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Θάνος Χατζηαναγνώστου

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη και ώρα 13:30 στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αργυρώ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης, Γιώργος – Φανή, Αφροδίτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Η ΑΔΕΡΦΗ: Πόπη Καζαντζή

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»