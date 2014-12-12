Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Ηλίας Κουκόπουλος.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη και ώρα 18:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαίρη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νατάσα, Κώστας & Λαμπρινή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Ηλίας, Χρήστος

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ: Νάσος Κουκόπουλος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Βούλα, Ντέμη, Κώστας, Λάκης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.


Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»