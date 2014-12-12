Απεβίωσε ο Ηλίας Κουκόπουλος
Κηδείες | 16 Σεπ 2025, 11:27
Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Ηλίας Κουκόπουλος.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη και ώρα 18:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαίρη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νατάσα, Κώστας & Λαμπρινή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Ηλίας, Χρήστος
Ο ΑΔΕΡΦΟΣ: Νάσος Κουκόπουλος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Βούλα, Ντέμη, Κώστας, Λάκης
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 17:30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
