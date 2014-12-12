Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Ιερέας Βασίλειος Αθάνατος.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη – Θωμάς Τόλης, Αθανάσιος – Αθανασία Αθανάτου, Άννα – Χρήστος Τσάτσος, Μαρία – Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Ειρήνη – Νικόλαος Αποστόλου, Αγγελική – Κωνσταντίνος Σαπουντζής, Σωτήριος Αθάνατος, Ηλίας Αθάνατος, Βασιλική – Νικόλαος Γατσάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από το πρωί.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (οδός Λαρίσης Καρδίτσας).

Ο καφές θα δοθεί στο «Νέο Συμπόσιο» στη στροφή προς Νέο Κοιμητήριο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Αλεξοπούλου"