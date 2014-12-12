Στην εκκλησία Ανάστασης του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο της Λάρισας θα ψαλεί αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 11.00 π.μ. η νεκρώσιμη ακολουθία για τον ιερέα Λάμπρο Ρίνη που εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών.

O Λάμπρος Ρίνης υπήρξε εφημέριος στο Αργυροπούλι, στο Στόμιο αλλά και στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη όταν είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο με τη δράση επιτρόπων του προσκυνήματος που προκάλεσαν σάλο στο πανελλήνιο.

Τον Μάιο φέτος βίωσε μία τραγωδία όταν η κόρη του έχασε τη ζωή της δολοφονημένη από τον ίδιο της τον γιο.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τα παιδιά του Σοφία – Μιχαήλ Ντάλα, Αρετή – Γεώργιο Καμαγιάννη, Κωνσταντίνο – Γεωργία Ρίνη, Γεώργιο – Χρυσούλα Ρίνη, Αθανάσιο Ρίνη, Μυρτώ Ρίνη, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και ανίψια.

Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 10.30 π.μ.

