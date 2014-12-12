Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο Ιωάννης Βαλάρης.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Χάλκης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης Ψωμάς, Ελένη-Ραφαηλία Βαλάρη

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις

1) Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:00

2) Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του Κων/νου Καλογιάννη.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Αλεξοπούλου"