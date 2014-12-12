Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Ιωάννης Χατζηνίκος.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του την σύζυγό του Αθανασία, τα παιδιά Μαρία Χατζηνίκου – Στέφανο Γκαλίτσιο και Βασιλική Χατζηνίκου – Βασίλειο Σακελλάριο, εγγόνια, αδέλφια κι ανήψια.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 από τον Ιερό Ναό Αγίου του Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας στις 11 το πρωί.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Ν. Κοιμητηρίου