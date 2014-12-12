Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Κυριάκος Τσίτσιας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Τσίτσιας, Γεώργιος Τσίτσιας, Βασιλική Τσίτσια-Βασίλειος Ισηδώρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλέξανδρος, Οδυσσέας

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Σταυρούλα Αναγνώστου, Γεώργιος Σαμαράς-Αικατερίνη Σκουφίδου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.