Απεβίωσε ο Κυριάκος Τσίτσιας
Κηδείες | 10 Νοε 2025, 14:57
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Κυριάκος Τσίτσιας.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Τσίτσιας, Γεώργιος Τσίτσιας, Βασιλική Τσίτσια-Βασίλειος Ισηδώρου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλέξανδρος, Οδυσσέας
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Σταυρούλα Αναγνώστου, Γεώργιος Σαμαράς-Αικατερίνη Σκουφίδου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
