Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Κανελλιάς-Μανούσης
Κηδείες | 10 Οκτ 2025, 14:13
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Κωνσταντίνος Κανελλιάς-Μανούσης
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιαννούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος & Γιούλα, Μαρία & Κωνσταντίνος, Γεώργιος & Ειρήνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Ιωάννα, Βασίλειος, Ανθή, Αλέξανδρος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 13:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»
