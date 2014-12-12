Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Κωνσταντίνος Κανελλιάς-Μανούσης

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιαννούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος & Γιούλα, Μαρία & Κωνσταντίνος, Γεώργιος & Ειρήνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Ιωάννα, Βασίλειος, Ανθή, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 13:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος»