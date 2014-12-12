Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μεταλιούλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας.

Η σύζυγος: Ουρανία Μεταλιούλη

Τα παιδιά: Αντώνης Μεταλιούλης, Χριστίνα Μεταλιούλη και Αποστόλης Καουνάς

Τα εγγόνια: Αθηνά, Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.