Απεβίωσε ο Κωστής Μπαλατσός
Φάρσαλα | 05 Σεπ 2025, 15:48
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Κωστής Μπαλατσός.
Ο εκλιπών είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Φαρσάλων, ενώ ήταν εν ενεργεία μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων.
Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10 π.μ.
Πηγή: ifarsala.gr
