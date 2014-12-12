Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Κωστής Μπαλατσός.

Ο εκλιπών είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Φαρσάλων, ενώ ήταν εν ενεργεία μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10 π.μ.

Πηγή: ifarsala.gr